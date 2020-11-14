В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю победы

БАКУ /Trend/ - Руководитель проекта Группы «GEMMS» Панос Протопсалтис направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Дорогой Президент Алиев.

Поздравляю Вас с освобождением Карабаха от оккупации, что является очень важной победой в истории Азербайджана. Эта великая Победа была достигнута благодаря Вашей дальновидности, мудрому руководству и четким планам, а также Вашему мужеству, твердости и решимости достичь конечной цели.

За 44 дня Вы добились успеха, недостижимого на протяжении 30 лет.

Для меня честь находиться в Азербайджане во время этого исторического события и, таким образом, стать свидетелем растущего чувства гордости, вдохновения и удовлетворения среди людей. Теперь все объединились и с оптимизмом смотрят в будущее. Заглядывая в будущее, Вы ставите перед собой новые цели - от сельского хозяйства, культуры и туризма до развития современной инфраструктуры территорий, освобожденных от оккупации, вновь вдохновляете своих граждан. Я желаю вам полной реализации намеченных планов на освобожденных от оккупации территориях.

Я покидаю Азербайджан, который считаю своей второй родиной, где провел 7 замечательных лет, с прекрасными воспоминаниями, которые останутся со мной навсегда. Можете быть уверены в том, что наши связи будут продолжаться и в будущем, я всегда буду в Вашем распоряжении.

Впереди нас действительно ждут серьезные вызовы, включая пандемию. Полностью уверен в том, что под Вашим руководством Азербайджан достойно справится с этими вызовами, станет примером новых парадигм в регионе и в более широкой географии, и всегда будет процветать", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия сердечно поздравляю Вас по случаю великой, исторической Победы.

Освобождение от оккупантов исконных азербайджанских земель является результатом Вашего почтения государству и государственности, а также Вашей мудрой политики, крепкой и непоколебимой воли.

В это славное и непростое время испытаний для нашей Родины Ваши слова "Вместе мы сильнее" придали азербайджанскому народу силу, подарили веру, превратились в символ непоколебимого единства. В результате продолжения сегодня Вами неустанной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева по восстановлению независимости Азербайджана, во имя обеспечения территориальной целостности, Азербайджан показал всему миру, что является хозяином своей территориальной целостности, своих ценностей. Достигнутый Вами исторический успех является успехом не только Азербайджана, но, в целом, великим историческим успехом всего тюркского мира.

Уверена, что, принадлежащие Азербайджану уничтоженные, оскверненные оккупационными силами исторические, культурные памятники, образцы архитектуры и искусства общечеловеческого значения, под Вашим руководством вновь восстановят свою восхитительную красоту. Карабахская земля, являющаяся родиной Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Хана Шушинского и многих других великих мастеров, вернется к своим светлым и прекрасным дням.

Мы благодарим Азербайджанскую армию, продемонстрировавшую особую доблесть в освобождении каждой пяди нашей земли, молим Аллаха за упокой душ шехидов, бесстрашно, смело сражавшихся и отдавших жизни за Родину, желаем исцеления раненым.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляем Вас с этой грандиозной Победой, желаем успехов в деятельности во имя развития Азербайджана", - говорится в поздравлении.