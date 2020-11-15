Информация об отзыве посла Азербайджана в России не соответствует действительности - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная в некоторых СМИ информация об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Российской Федерации не соответствует действительности.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, назначение и отзыв дипломатических представителей Азербайджана в зарубежных странах входит в полномочия Главы государства.

Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках.

(Редактор: Наталья Кочнева)