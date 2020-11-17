Президент Ильхам Алиев: Главарь хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть наружу

БАКУ/Trend/ - Главарь хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть наружу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Мы восстановили нашу территориальную целостность, прогнали оккупантов с оккупированных территорий, не позволили создать второе армянское государство, ни о каком статусе и речи не может идти. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство. Все граждане Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в условиях добрососедства, мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским народом. В своих многочисленных интервью в течение этих 44 дней я говорил, что они являются нашими гражданами, и они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо, они должны избавиться от криминального, трусливого режима хунты. Сепаратистские руководители Нагорного Карабаха – трусы. Проживающие там армяне, проживающие в Армении армяне видели их трусливость. Сколько людей дезертировало. Главарь их хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть наружу. Ну и где твои смелость, отвага?!» - сказал Президент Ильхам Алиев.