Президент Ильхам Алиев: Для Агдама начинается новый период

БАКУ /Trend/ - Для Агдама начинается новый период.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«У нас большие планы. На оккупированных землях все разрушено. Мои поездки в Физули и Джебраил были освещены прессой, и каждый, весь мир увидел, с каким озверевшим врагом мы столкнулись. Ни в Джебраиле, ни в Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, только воинская часть и некоторые относящиеся к ней постройки. Вся остальная инфраструктура, все здания, дома, исторические памятники, религиозные памятники были разрушены озверевшим врагом.

Находясь среди этих разрушений, я обратился к азербайджанскому народу и сказал, что мы восстановим эти земли, эти города, эти села. Армяне считали, что после этих разрушений азербайджанское население никогда не вернется на эти земли. Они ошиблись. Они не знают, что в сердце азербайджанского народа – в душе нашего народа родные земли живут и будут жить вечно. Все наши переселенцы на протяжении этих лет жили одной мечтой – вернуться на свои родные земли, построить там при поддержке и помощи государства новую для себя жизнь.

Мы восстановим и город Агдам. Конечно же, для этого мы должны провести все работы основательно. Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке будут реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда. Поэтому восстановление Агдамского района займет особое место в наших будущих планах. Потому что это большой район как с точки зрения территории, так и, как я сказал, самый большой район с точки зрения населения», - сказал глава государства.