Президент Ильхам Алиев: Другие члены Минской группы, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили свое позитивное отношение к тексту заявления

БАКУ /Trend/ - Мы также рады тому, что другие члены Минской группы, которые напрямую не участвовали в выработке пунктов заявления, хоть и с опозданием, но тем не менее также выразили свое отношение, позитивное отношение к тексту заявления.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Конечно, мы были вправе ожидать от них более оперативной реакции, но, видимо, были определенные факторы, которые не позволили им выработать позицию. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я знаю, что в Москве была проведена встреча представителей Минской группы ОБСЕ. Думаю, что их также позитивный подход к заявлению будет играть важную роль в деле укрепления мер безопасности и долгосрочного мира», - сказал Президент Ильхам Алиев.