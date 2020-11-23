Сумма компенсации ущерба от оккупации Арменией территорий Азербайджана будет довольно крупной - депутат

БАКУ /Trend/ - Размер ущерба, нанесенного Арменией в результате оккупации азербайджанских территорий в течение примерно 30 лет, довольно велик.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

По его словам, города, в которых некогда бурлила жизнь, сегодня превратились в города-призраки, инфраструктура полностью разрушена, леса уничтожены, совершен экологический геноцид.

"С одной стороны, размер ущерба устанавливается в связи с полным разрушением существовавшей до оккупации инфраструктуры, с другой - в связи с тем фактом, что наша страна не могла использовать все эти годы экономический потенциал своих территорий, в том числе Верхне-Карабахского экономического района", - сказал Байрамов.

Он отметил, что после подсчета общего ущерба Азербайджан предпримет шаги в рамках международного права для установления ответственности по выплате компенсации: "Сумма компенсации будет довольно крупной. Длительная оккупация Арменией наших территорий, варварское разрушение ею инфраструктуры и природных объектов на этих территориях нанесли серьезный ущерб экономике Азербайджана. В связи с данным вопросом будет определена ответственность Армении и с нее будет потребована компенсация".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)