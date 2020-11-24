Президент Ильхам Алиев подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Коран (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Сегодня я подарил Агдамской мечети Коран, привезенный из Мекки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления перед Агдамской мечетью 23 ноября.

«Я счастливый человек, потому что четырежды посещал Мекку. Один раз вместе с покойным отцом, а трижды – как Президент. Счастлив, что вместе с членами семьи читал молитвы в священной Каабе. В моей душе те же чувства, что и в сердце любого человека. Первая среди прочитанных мною молитв была об освобождении наших земель от оккупации. Я просил Аллаха придать мне силы, чтобы мы освободили эти земли от оккупации, даровать нам это счастье, чтобы мы вновь вернулись на землю предков.

Сегодня здесь, перед разрушенной вандалами мечетью я говорю, что я - счастливый человек. Еще раз благодарю Аллаха за то, что Он услышал мои молитвы и придал мне эти силы. Мобилизовав наши силы, мы переживаем эти исторические дни. Это действительно исторические дни. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было подобных этим славных и вызывающих гордость дней. Мы добились этого благодаря нашему единству, нашей силе. Никто нам не помогал. Напротив, только мешал. Настанет день, когда я подробно расскажу и об этом», - сказал глава государства.