Обнародован полный текст заявления парламента Азербайджана в ответ на резолюцию Сената Франции

БАКУ /Trend/ - Обнародован полный текст заявления Милли Меджлиса Азербайджана в ответ на резолюцию «Необходимость признания Нагорно-Карабахской республики», принятой Сенатом Франции, сообщает в четвергTrend.

«В связи с резолюцией, принятой 25 ноября 2020 года Сенатом Франции при подстрекательстве отдельных тюркофобских и исламофобских политических кругов, а также армянских этнических групп, функционирующих во Франции, Милли Меджлис Азербайджана заявляет следующее:

- существованию незаконно созданной на оккупированных армянскими вооруженными силами в 1988-1994 гг территориях Азербайджана и не признанной ни одним государством «нагорно-карабахской республике» положен конец 20 ноября 2020 года;

- то, что Сенат Франции выдвигает необходимость признать эту марионеточную структуру, является попыткой подстрекательства правительства Франции на нарушение основных норм и принципов международного права;

- этот шаг Сената Франции не вмещается в обязательства, взятые Францией в рамках глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности ЕС, в том числе, документов, последовательно принятых с 2016 года Советом ЕС о территориальной целостности государств;

- выполнение положений этой резолюции носит потенциал нанесения сокрушительного удара по ЕС и его программе Восточного партнерства;

- одной из основных причин нерешенности почти 30-летнего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, являющегося угрозой для безопасности Южного Кавказа и всей Европы, является то, что государства, игравшие роль международного посредника в мирных переговорах, в частности Франция, не называли агрессора своим именем, не ставили различия между оккупантом и оккупированным;

- при поддержке внешних сил, заинтересованных в продолжении нестабильности в Южно-Кавказском регионе, желающих навсегда сорвать мирные переговоры и легитимизировать оккупацию азербайджанских земель, Армения 27 сентября 2020 года прибегла к очередной провокации против Азербайджана, однако, 44-дневная котрнаступательная операция Азербайджана, использовавшего право на самооборону в соответствии с п.51 Устава ООН, принудила захватническую Армению к миру;

- в резолюции Сената Франции нет никаких доказательств о том, что в контрнаступательной операции со стороны Азербайджана участвовали турецкие вооруженные силы и против Армении использовались наемники из некоторых конфликтных регионов Ближнего Востока, выдвинуты необоснованные и сфальсифицированные утверждения о совершении военных преступлений против мирного населения в Нагорном Карабахе, однако на эти утверждения никакие факты не приведены;

- зато существуют неопровержимые факты о том, что со стороны Армении в зону военных действий были доставлены шовинистские, расовые и террористические группы наемников из зарубежных стран, в том числе из Франции, которые использовались против Азербайджана, факты о совершении тяжких военных преступлений против мирного населения и гражданских объектов населенных пунктов, расположенных вдалеке от зоны военных действий;