Омбудсмен Турции подготовил спецотчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Институт Омбудсмена Турции подготовил специальный отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Документ под названием «Отчет о нарушении прав человека армянскими вооруженными силами в ходе армяно-азербайджанской войны» содержит факты военной агрессии, осуществленной Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года против мирного населения, населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Азербайджана, а также о жертвах и разрушениях в результате нанесенных армянскими ВС ракетных и артиллерийских ударов.

В презентации к отчету, написанной Омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, напоминается о миссии международных организаций во главе с ООН, учрежденных для защиты прав человека, и подчеркивается, что захватническая Армения на глазах у всего мира осуществила оккупационную политику против Азербайджана, более того, непрерывно совершала провокации, выдвигая претензии на новые территории.

Подчеркивается, что ответственность за войну, развязанную 27 сентября, и за военные преступления, совершенные против мирного азербайджанского населения, несет Армения: «В результате целенаправленных атак армянских вооруженных сил против гражданского населения Азербайджана погибли 94, ранено свыше 400 мирных жителя. Международные организации, занимающиеся защитой прав человека, не должны безмолвствовать в этом вопросе».

В главе «Нагорно-карабахский вопрос» отчета приведены исторические факты и официальные документы. Здесь представлена информация о переселении армян в данный регион, создании армянского государства за счет азербайджанских территорий, этнической чистке, осуществленной против исконных жителей этих территорий – азербайджанцев. В документе говорится о проведении Арменией агрессорской политики против Азербайджана, оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана, и о том, что деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта никаких результатов не принесла. В другой главе отчета представлены фото мирных жителей, ставших мишенью баллистических ракет и тяжелой артиллерии, выпущенных армянскими ВС. Также сообщается, что во время атак армянских вооруженных сил в дни войны был нанесен серьезный ущерб 3410 частным домам, 120 многоквартирным зданиям, 512 гражданским объектам Азербайджана.

В отчете также напоминается о положениях Женевской конвенции 1949 года, протоколах аналогичного содержания 1977 года, принципах гуманизма. Отмечается, что захватническая Армения, трижды нарушив в период войны режим гуманитарного прекращения огня, совершала атаки на мирное азербайджанское население, которые привели к жертвам и разрушениям. Число жертв и масштаб разрушений, а также время совершения атак дают основание говорить, что это были целенаправленные и спланированные преступления.

В отчете приведена хронология ракетных и артиллерийских ударов, нанесенных армянскими ВС с 27 сентября по 10 ноября по мирному азербайджанскому населению, населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, а также список убитых и раненых за это время мирных жителей Азербайджана.

Отчет составлен не только для международных организаций и судебных органов, но и является наглядным пособием для исследователей по таким темам, как история, политология, анализ конфликтов, террор, война, военные преступления и др.

Также подчеркивается, что отчет будет направлен комиссиям по правам человека стран ЕС, а также структурам в Турции и других государствах, занимающимся правами человека.

Напомним, что делегация во главе с Шарафом Малкочем в октябре этого года посетила Азербайджан, побывав в Гяндже, пострадавшей от ракетных атак армянских вооруженных сил, встретилась с ранеными, воочию увидела последствия этого военного преступления.

(Текст: Кямаля Сеидова)