Член Большого ученого совета Университета Аль-Азхар поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Член Большого ученого совета Университета Аль-Азхар Али Джума направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Рад сердечно поздравить Ваше превосходительство с обеспечением признанной международной общественностью территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в результате исторического соглашения, подписанного между Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, утверждением мира и стабильности в регионе.

Нам хорошо известна модель межкультурного диалога и сосуществования в Азербайджане, где много научных деятелей и который находится на стыке древней восточной и западной цивилизаций.

Желаю из братского Египта исцеления раненым, да упокоит Аллах души шехидов Родины.

Ваше превосходительство, желаю, чтобы братский азербайджанский народ под Вашим мудрым и дальновидным руководством жил в условиях свободы, спокойствия и благосостояния".