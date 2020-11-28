Хикмет Гаджиев, представители дипкорпуса и ФК "Карабах" побывали в Агдамской мечети (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В рамках поездки в Агдам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипломатического корпуса и главы представительств международных организаций в Азербайджане побывали в Агдамской мечети.

Как сообщает в субботу спецкор Trend, в том числе среди посетивших мечеть были деятели культуры и представители ФК "Карабах".

Отметим, что до этого состоялось посещение делегацией Тертера.