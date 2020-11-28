Его иногда называют "Хиросимой Кавказа" - репортаж "France-24" из Агдама

БАКУ /Trend/ - Телеканал "France-24" подготовил репортаж об освобожденном от армянской оккупации Агдаме, передает Trend.

В репортаже сообщается о том, что город разрушен настолько, что его иногда называют «Хиросимой Кавказа». Город, население которого в конце 80-х годов прошлого века составляло 40 000 человек, сегодня является «городом-призраком». Агдам - ​​азербайджанская крепость. Сегодня мечеть - единственное сохранившееся здание в Агдаме. 30 лет назад, во время первой Карабахской войны, этот город имел большое стратегическое значение. Потеря города в 1993 году стала поворотным моментом в войне, заставив жителей бежать. Сегодня вынужденные переселенцы возвращаются и видят разрушенные здания.

Перед перестроением и восстановлением города необходимо обеспечить безопасность. Как и другие регионы Азербайджана, Агдам полон мин. Для их обезвреживания используется дистанционно-управляемый робот-сапер.

Глава оперативного штаба "ANAMA" Идрис Исмаилов сообщил, что было обнаружено и обезврежено около 4500 противопехотных и около 2000 противотанковых мин, а также около 750 различных типов бомб. "Возвращение людей планируется через 3-5 лет, но полностью очистить город от мин можно будет через 10-15 лет»,- сказал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)