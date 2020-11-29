Кадры из села Шахбулаг Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространены кадры из села Шахбулаг Агдамского района.
Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана представляет данные видеокадры:
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