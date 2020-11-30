Сплочение азербайджанского народа вокруг Верховного главнокомандующего беспокоит лиц, жаждущих власти - эксперт

БАКУ /Trend/ - Попытка вновь активизировавшихся и считающих себя "лидерами", а на самом деле предающих страну и народ "политических экспертов" бросить тень на факт освобождения от оккупации азербайджанских земель, не что иное, как предательство.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя попытки глав ПНФА и т.н. "Национального совета" очернить завоеванную победу.

"Наши земли освобождены от оккупации, и Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял в своих обращениях к народу, что одним из главных аспектов нашей победы стало единство. Единство народа, правительства и армии в ходе 44-дневного победного марша на карабахском фронте доказало всему миру, что никакая сила не может подорвать всенародное единство. Спрашивается, по какой причине Джамиль Гасанли, Али Керимли и другие считающие себя "лидерами" не присоединились к документу, подписанному политическими партиями в знак протеста против принятия Сенатом Франции резолюции о признании т.н. "НКР"? Все политические партии в стране приняли совместное заявление, осуждающее эту резолюцию. Но почему-то под этим заявлением не подписался ни председатель т.н. "Национального совета" Джамиль Гасанли, ни председатель ПНФА Али Керимли, ни глава "Мусават" Ариф Гаджилы? Или они побоялись того, что очередных грантов, которые они получат от армянского лобби Франции, просто не будет? Во всяком случае, это так, и нет никакого сомнения в том, что эти люди, долгие годы в тесном сотрудничестве с проармянскими кругами осуществляющие деятельность, противоречащую интересам Азербайджана, намерены продолжить это сотрудничество против победы в Отечественной войне, которая является одной из важнейших составляющих нашей национальной государственности", - сказал Гулиев.

Он напомнил, что после победы в апреле 2016 года эти люди также пытались омрачить это достижение, но их попытки потерпели крах. "Знаете, что их тревожит больше всего? Им не дает покоя мысль о том, что народ тесно сплотился вокруг Верховного главнокомандующего. Что, например, сделал Джамиль Гасанли для народа, государства? Али Керимли и другие ему подобные открыто демонстрируют свою алчность, злобу и зависть. Сколько бы предательских шагов они ни предприняли, они ничего не добьются. Пусть будут уверены в этом", - добавил Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)