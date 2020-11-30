С нетерпением ждем возвращения Лачына - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Лачын - один из райских уголков Карабаха, часть нашей души. Мы скоро воссоединимся с ним. Решимость Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, мощь нашей армии, воля азербайджанского народа шаг за шагом приближают нас к успехам, следующим из которых станет Лачын. Мы с нетерпением ждем этого момента.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

По его словам, во время боевых действий наши солдаты проявили такой героизм, а Президент Азербайджана занял такую позицию, что противник был вынужден отступить и подписать трехстороннее заявление.

"Агдам уже вернулся, Кельбаджар тоже наш. Согласно договоренности, Лачын также должен вернуться, к тому же без единого выстрела. Разумеется, армяне в трауре, в Армении царит хаос. Они не могут осмыслить сложившуюся ситуацию, но вынуждены сделать это, ибо у них нет другого выхода. Как отметил Президент Ильхам Алиев, наш железный кулак вынудил их отступить, подписать трехстороннее заявление", - подчеркнул Мусаев.

Депутат отметил, что Лачын один из крупнейших городов Нагорного Карабаха.

"Лачынский район богат природными ресурсами. Во время первой Карабахской войны наши солдаты стали шехидами в боях за него, там могилы наших героев. Лачын обладает также стратегическим значением. Поэтому армянская сторона дислоцировала там большие силы, были возведены укрепления. Однако они были сокрушены как с военной, так и с политической, информационной, дипломатической точек зрения.

С нетерпением ждем возвращения Лачына. Слава азербайджанской армии! Слава Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву! Слава народу Азербайджана! Карабах - это Азербайджан!", - добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)