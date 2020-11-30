Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Председатель партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан», член Сената Пакистана Сирадж уль Хак направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Подписание соглашения о прекращении огня в связи с прекращением войны между Азербайджаном и Арменией было встречено с большим удовлетворением народом Исламской Республики Пакистан. Это создаст новые возможности для мира и прогресса в Азербайджане.

Также вызывает большую радость то, что Вооруженные силы Азербайджана освободили город Шушу и четыре других оккупированных района, а Армения согласилась вернуть оставшиеся оккупированные ею территории Азербайджана. От себя лично, от имени членов партии «Джамаат-и-Ислами Пакистан» и от имени народа Пакистана поздравляю Вас, Ваше правительство и народ Азербайджана в связи со всем этим.

Желаю народу Азербайджана постоянного мира, прогресса и процветания."