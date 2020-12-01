Президент Ильхам Алиев: Большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса

БАКУ /Trend/ - Большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«В Лачинском районе у нас есть большие лесные площади – 22 тысячи гектаров территории составляют леса. Это тоже наше большое богатство. В Кельбаджарском районе имеются 24 тысячи гектаров лесных территорий. В Зангиланском и Губадлинском районах - 12 тысяч гектаров. Большие лесные площади есть в освобожденных от оккупации Гадрутском районе и части Ходжавендского района. А леса – это легкие нашей планеты. Ненавистный, озверевший враг вырубал, грабил наши леса на протяжении 30 лет, а в последнее время сжигал их. Несмотря на это, большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса, они расположены в отдаленных горных массивах. Конечно, восстановление разрушенной и уничтоженной инфраструктуры, в том числе вырубленных деревьев, также будет находиться в центре внимания», - сказал глава государства.