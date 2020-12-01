Президент Ильхам Алиев: Когда Лачинский район подвергся оккупации, в Баку шла борьба за власть

БАКУ /Trend/ - Когда Лачинский район подвергся оккупации, в Баку шла борьба за власть.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Оккупация Лачинского района была большой трагедией. Еще раз хочу сказать: оккупация каждого района была трагедией. Но оккупация Лачинского района позволила, чтобы между Арменией и Нагорным Карабахом уже появилось дорожное сообщение. Оккупация Лачина в мае 1992 года, спустя несколько дней после оккупации Шуши, была для нас большой потерей. По этому коридору Армения уже отправляла оружие, боеприпасы, живую силу. Конечно, это привело к большим потерям. Спустя примерно год был оккупирован Кяльбаджарский район.

Все это, можно сказать, заложило основу для последующей оккупации. Хочу также еще раз сказать, что когда Лачинский район подвергся оккупации, в Баку шла борьба за власть. Те, кто вел эту борьбу, продали врагу Лачин, Шушу, Кяльбаджар, и, можно сказать, поставили азербайджанскую государственность на край пропасти. Мы хорошо помним всю эту историю. Освобождение сегодня Лачинского района без единого выстрела, без единого шехида – наша большая победа», - сказал глава государства.