Президент Ильхам Алиев обнародовал полный список уничтоженной и взятой в качестве трофея техники врага

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу обнародовал полный список уничтоженной и взятой в качестве трофея техники врага.

"В период войны мы, можно сказать, уничтожили армянскую армию. Во время войны я регулярно информировал азербайджанский народ об уничтоженной вражеской технике. Война уже закончилась и в регионе начинается новый период. Но я хотел бы проинформировать азербайджанский народ о том, как мы уничтожили армянскую армию в ходе войны и почему премьер-министр Армении подписался под этим унизительным актом капитуляции.

Уничтоженная техника армянской армии:

Противотанковые средства – 53 единицы, «Смерч» - 4 единицы, «Град» - 97 единиц, «Ураган» - 2 единицы, РСЗО – 1 единица, огнемет ТОС - 1, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «С-300» - 7 пусковых установок. Если подсчитать стоимость только указанной техники, то можно увидеть, какой мощный удар мы нанесли по армянской армии. Таким образом, 7 пусковых установок, 1 радиолокатор «С-300» и 2 станции обнаружения «С-300». Радиолокационная станция «Оборона» - 1 единица, ЗРК «ТОР» - 5 единиц, ЗРК «Оса» - 40 единиц, ЗРК «КУБ» - 4 единицы, ЗРК «КРУГ» - 1 единица, ЗРК «Застава» - 14 единиц, ЗРК «С-125» - 2 единицы, беспилотные летательные аппараты – 22 единицы, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Эльбрус» - 2 единицы, баллистическая ракета – 1 единица, ракетный комплекс «Точка-У» - 1 единица, средства радиоэлектронной борьбы – 5 единиц, командно-штабная машина «Р-142» - 2 единицы, радиолокационная станция «Небо-М» - 1 единица, различные радиолокационные станции – 7 единиц, система радиоэлектронной борьбы «Репеллент» - 4 единицы.

Уничтоженная и взятая в качестве трофея техника врага:

Самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» – 28 уничтожены, 5 взяты в качестве трофея. Пушки различного калибра – 315 уничтожены, 37 взяты в качестве военного трофея. Минометы – 63 уничтожены, 62 взяты в качестве трофея. Спецавтомобили – 10 уничтожены, 93 взяты в качестве трофея. Гранатометы – 178 взяты в качестве трофея. Тракторы – 10, зенитные установки «Шилка» – 5 взяты в качестве трофея. Стрелковое оружие – 1380 единиц стрелкового оружия взяты в качестве трофея. Разрушены 7 командных пунктов, 11 складов боеприпасов. Танки – 287 уничтожены, 79 взяты в качестве трофея, всего 366 танков. Список продолжается. Боевые машины пехоты – 69 уничтожены, 47 взяты в качестве трофея. Самолеты Су-25 – 5 уничтожены. Грузовые автомобили – 252 уничтожены, 270 взяты в качестве военного трофея."