Президент Ильхам Алиев - сенату Франции: Отдайте город Марсель, измените его название, создайте армянам там второе государство

БАКУ /Trend/ - Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Если кто-то хочет предоставить Армении территорию для создания второго государства, то пусть даст, пусть создадут там второе армянское государство, отдадут им часть своей территории. Но требовать от нас, чтобы на исторических, законных азербайджанских землях было создано армянское государство - в какую логику это укладывается? Это не укладывается ни в какую логику, ни в справедливость. Что вы забыли на наших землях? Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела. Еще раз хочу сказать, термин «нагорно-карабахский конфликт» остался уже в прошлом. Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин», - сказал глава государства.