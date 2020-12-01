В Азербайджане утверждено Положение о медали "Отважный боец"

БАКУ /Trend/ - Законом Азербайджанской Республики от 26 ноября 2020 года утверждено Положение о медали "Отважный боец".

Как передает во вторник Trend, согласно Положению, медалью "Отважный боец" награждаются военнослужащие ВС Азербайджана, успешно выполнившие во время освобождения оккупированных территорий Азербайджана боевые задачи по занятию стратегических или особо важных территорий самостоятельно или совместно с другими видами войск, отличившиеся в сохранении боеспособности азербайджанских войск уничтожением основных группировок и техники противника в воздухе и на земле.

Вышеуказанные лица награждаются медалью "Отважный боец" в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Медаль "Отважный боец" носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется после медали "За отвагу".

(Текст: Турал Гараджаев)