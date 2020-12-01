Утверждено Положение о медали Азербайджана "За отличие в бою"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено Положение о медали "За отличие в бою".

Как сообщает во вторник Trend, Положение утверждено законом от 26 ноября 2020 года.

Медалью "За отличие в боях" награждаются военнослужащие ВС Азербайджана, проявившие во время боевых действий и специальных операций в опасных для жизни условиях отличие, отвагу и самоотверженность, в том числе предпринявшие умелые, активные и решительные действия, помогающие успешно выполнять боевые задачи, а также профессионально руководившие находящимся в подчинении подразделением в ходе успешного выполнения боевых задач.

Вышеуказанные лица награждаются медалью "За отличие в бою" в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Медаль носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется после медали "Отважный боец".

(Текст: Турал Гараджаев)