Кто будет награждаться медалью Азербайджана "Участник Отечественной войны"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено положение о медали "Участник Отечественной войны".

Как сообщает во вторник Trend, Положение утверждено законом Азербайджана от 26 ноября 2020 года.

Медалью "Участник Отечественной войны" будут награждаться принимавшие участие в Отечественной войне за освобождение оккупированных территорий Азербайджана и внесшие вклад в успешное завершение боевых операций военнослужащие и гражданские работники Вооруженных сил Азербайджана, а также проявившие самоотверженность на передовой сотрудники органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти органа, и гражданские лица.

Они будут награждаются медалью "Участник Отечественной войны" в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Медаль "Участник Отечественной войны" носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется после медали "За освобождение Лачина".

(Текст: Турал Гараджаев)