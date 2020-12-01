Утверждено Положение о медали Азербайджана "За заслуги в тылу в Отечественной войне"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено Положение о медали "За заслуги в тылу в Отечественной войне".

Как передает во вторник Trend, Положение утверждено законом Азербайджана от 26 ноября 2020 года.

Медалью будут награждаться отличившиеся при выполнении задач боевого обеспечения в тылу во время освобождения оккупированных территорий и при охране государственных границ Азербайджана военнослужащие и гражданские работники Вооруженных сил Азербайджана, а также за самоотверженный труд сотрудники органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Они будут награждаться медалью "За заслуги в тылу в Отечественной войне" в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Медаль "За заслуги в тылу в Отечественной войне" носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется после медали "Участник Отечественной войны".

(Текст: Турал Гараджаев)