Идет строительство здания турецко-российского совместного мониторингового центра - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Идет строительство здания для турецко-российского совместного мониторингового центра.

Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что скоро Центр приступит к работе: "Очень скоро турецкие и российские офицеры приступят к совместной работе по мониторингу за прекращением огня".

Отметим, что 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, согласно которому в целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Ранее министерство национальной обороны Турции сообщало, что подписано Соглашение о создании совместного турецко-российского мониторингового центра.

В сообщении отмечалось, что 11 ноября 2020 года министры обороны Турции и России - Хулуси Акар и Сергей Шойгу в онлайн-формате подписали проект Соглашения.

После завершения обсуждения технических деталей в связи с деятельностью турецко-российского совместного мониторингового центра было подписано заключительное соглашение.

В настоящее время проводятся работы для начала работы этого Центра в короткие сроки.

(Текст: Кямаля Сеидова)