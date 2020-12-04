Президент Ильхам Алиев: С начала пандемии Азербайджан тесно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения

БАКУ/Trend/ - В настоящее время мир столкнулся с очередной волной пандемии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

«С начала пандемии Азербайджан тесно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения. Мы признательны организации за ценные рекомендации в первые дни пандемии и направление своих экспертов в нашу страну. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. Мы дважды внесли добровольный финансовый вклад во Всемирную организацию здравоохранения на общую сумму 10 миллионов долларов США. Кроме того, на сегодняшний день Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам», - отметил глава государства.