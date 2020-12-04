Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как отмечается, дипломат будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей Франции необоснованной и предвзятой резолюции, и до него будет доведен решительный протест азербайджанской стороны.

В сообщении МИД говорится, что принятие резолюции «Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока» представляет собой очередное проявление необоснованной, недружественной и провокационной деятельности парламента Франции. Принятие предвзятой резолюции нижней палатой вслед за Сенатом говорит о продолжительной кампании, проводимой против Азербайджана.

«Как видно из названия резолюции, члены Национальной ассамблеи, демонстрирующие проармянскую позицию, пытаются придать соответствующему вопросу религиозную окраску, что никак не отражает реальность. Азербайджан - многонациональное и многоконфессиональное государство, где в мире и гармонии, как одна семья живут люди различного вероисповедования и этнической принадлежности. Мы отвергаем попытки преподнесения армяно-азербайджанского конфликта как межрелигиозного и межцивилизационного столкновения, решительно осуждаем такой подход, являющийся серьезной угрозой миру и безопасности. Данная резолюция не имеет юридической силы. Однако, учитывая ее политическое содержание, хотели бы подчеркнуть, что эти в корне ошибочные резолюции противоречат нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям СБ ООН от 1993 года, а также двусторонним документам, существующим между Азербайджаном и Францией. Этот шаг законодательного органа Франции наносит серьезный удар по мандату страны как посредника, а также бросает тень на двусторонние отношения. Следует также подчеркнуть, что до сегодняшнего дня Национальная ассамблея Франции ни разу не провела слушание и не приняла какой-либо резолюции в связи с одним миллионом азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, чьи фундаментальные права человека были нарушены. Это открыто демонстрирует абсолютно предвзятую позицию законодательного органа Франции. Демонстрация Национальной ассамблеей Франции подхода, составляющего полное противоречие с положениями заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, наносит серьезный ущерб усилиям по обеспечению мира и безопасности, как в регионе, так и на глобальном уровне», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)