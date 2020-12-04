В азербайджанской армии почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно Распоряжению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях в 12:00 была объявлена минута молчания в целях почтения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.
Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев)
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