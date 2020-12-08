Азербайджанский посол жестко ответил главе МИД Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Ханой состоялась церемония открытия Международной конференции "Усиление роли женщин в установлении и защите мира: от обязательств к результатам", которая была совместно организована ООН и министерством иностранных дел Вьетнама.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, мероприятие было организовано как в обычном, так и в виртуальном форматах, и в нем приняли участие главы МИД различных стран и их заместители, представители ООН и других международных организаций, различных НПО, а также эксперты.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, исказив информацию, связанную с контрнаступательными операциями Азербайджана с 27 сентября в ответ на очередной акт агрессии Армении, предоставил участникам мероприятия ложную информацию и выдвинул необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и Турции.

В ответ на выступление главы МИД Армении посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов, взяв слово, подчеркнул, что озвучивание обвинений в адрес Азербайджана и Турции неприемлемо.