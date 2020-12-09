Состоялась встреча между главой МИД Азербайджана и Президентом Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов девятого декабря 2020 года встретился с Президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, Президент Ирана Хасан Роухани передал Президенту Ильхаму Алиеву теплые приветствия и наилучшие пожелания. Президент Хасан Роухани с удовлетворением отметил освобождение азербайджанских территорий. Было подчеркнуто, что Иран всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Была отмечена важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами. Также была подчеркнута необходимость ускорения строительства железной дороги Решт-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора Север-Юг.

Министр Джейхун Байрамов передал Президенту Ирана сердечные приветствия от Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр высоко оценил поддержку дружественным и соседним Ираном территориальной целостности Азербайджана.

Было отмечено, что освобождение азербайджанских территорий и восстановление контроля над границей открыли новые возможности для проектов сотрудничества между нашими странами. Граница между Азербайджаном и Ираном была названа границей дружбы и экономического развития.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)