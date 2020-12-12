В отличие от Армении, в Азербайджане к военнопленным относятся гуманно - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с докладом о военных преступлениях на мероприятии, организованном в Турции посредством видеосвязи, передает в субботу Trend.

Омбудсмен выступила с докладом на онлайн-мероприятии "Предотвращение нарушений прав человека во время войны и роль правозащитных институтов в сборе фактов о военных преступлениях", проведенном Организацией по правам человека и равенству Турции. В мероприятии также принимали участие глава комитета по расследованию вопросов в области прав человека Великого национального собрания Турции, Омбудсмен по защите прав детей Турции, ученые - юристы, проводящие исследования в области международного уголовного права, а также правозащитники.

Отметив важность конференции, которая пришлась на период, когда в Баку с участием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошел Парад Победы, Сабина Алиева довела до внимания участников мероприятия, что тема обсуждения является важной для Азербайджана, а также выразила признательность братскому турецкому народу за моральную поддержку азербайджанского народа.

Она отметила, что в результате обстрела азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении с применением тяжелой артиллерии и запрещенного оружия с 27 сентября 2020 года было убито большое число мирных жителей, а также разрушены социальные, культурные, исторические и религиозные объекты. Арменией с применением запрещенных ракет были убиты вдалеке от линии фронта, в густонаселенных районах Азербайджана 100 гражданских лиц, 416 - получили ранения. Омбудсмен подчеркнула, что на этих территориях были проведены миссии по расследованию фактов. Подготовленные по итогам миссий отчеты, подтверждающие грубые нарушения международного права, были направлены в международные организации, а также были озвучены призывы принять в отношении Армении меры, предусматривающие правовую ответственность.

Рассказав о нарушении прав человека в результате проведенной Арменией политики этнической чистки в отношении азербайджанцев, Сабина Алиева отметила, что 30-летняя оккупация азербайджанских территорий вызвала множественные последствия.

Она отметила, что в том числе противоречит международному праву переселение армян из Сирии, Ливана и других стран на территории Азербайджана, которое осуществлялось Арменией в период оккупации.

В своем выступлении Сабина Алиева довела до внимания участников мероприятия, что обращение с азербайджанскими пленными в Армении противоречит принципам Женевских конвенций. Было подчеркнуто, что в отличие от Армении, в Азербайджане к военнопленным относятся гуманно.

Конференция продолжилась обсуждениями, омбудсмен Азербайджана ответила на вопросы участников.

В завершение с целью расследования нарушений прав человека и военных преступлений Армении было решено создать совместную с Институтом омбудсмена Азербайджана комиссию по расследованию.

(Текст: Турал Гараджаев)