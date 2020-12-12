Понятия "нагорно-карабахский конфликт" уже не существует - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Понятия "нагорно-карабахский конфликт" уже не существует.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Как и отметил глава государства, понятия "нагорно-карабахский конфликт" уже не существует", - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев)