Президент Ильхам Алиев: Пашинян в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна

БАКУ/Trend/- Пашинян случайный человек, пришедший к власти на волне протеста против режима Саргсяна и Кочаряна. У этого человека нет никаких знаний и опыта. Он не имеет представления о международных отношениях и управлении страной. Это человек, который в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. То есть, нельзя обвинять только его. Правда, он подстрекал нас, совершил неприемлемые действия, за что и был наказан. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«Обстрел Гянджи баллистической ракетой, обстрел Барды и Тертера кассетными и фосфорными бомбами, незаконное заселение оккупированных территорий – все это военные преступления, и они гордились этим. Саргсян и Кочарян – военные преступники. Как я сказал в своем выступлении перед разрушенной агдамской мечетью, мы нанесли поражение Саргсяну и Кочаряну. Они пытаются свалить ответственность на Пашиняна. Но я сказал, что Пашинян никто. Это случайный человек, пришедший к власти на волне протеста против режима Саргсяна и Кочаряна. У этого человека нет никаких знаний и опыта. Он не имеет представления о международных отношениях и управлении страной. Это человек, который в своей жизни не руководил даже небольшим колхозом. То есть, нельзя обвинять только его. Правда, он подстрекал нас, совершил неприемлемые действия, за что и был наказан. Но мы одержали победу над армией Саргсяна и Кочаряна. Именно они создавали эту армию на протяжении 30 лет. Таким образом, эти военные преступления в настоящее время документируются. Мы уже приступили к юридическим процедурам в связи с действиями, совершенными против наших городов. Мы пригласили наших международных партнеров, чтобы был проведен соответствующий анализ ущерба, нанесенного нашему гражданскому населению, инфраструктуре, религиозным и культурным памятникам. Все будет задокументировано, и мы предпримем необходимые шаги в соответствии с данными условиями. Незаконное заселение – военное преступление. Минская группа официально дважды организовывала миссии на оккупированные территории – в первом случае она называлась миссией по изучению фактов, а во втором – миссией по оценке ситуации на месте. Анжи Каспшику хорошо известно об этом. Он был одним из ветеранов данного процесса, тоже находился там»,- сказал Президент Ильхам Алиев.