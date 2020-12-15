Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Сеидляр Кельбаджарского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Сеидляр Кельбаджарского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вниманию эти видеокадры:
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