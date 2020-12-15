Президент Ильхам Алиев подарил квартиру народному поэту Рамизу Ровшану (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиру народному поэту Рамизу Ровшану.

Как передает во вторник Trend, в эфире Real İntervyu Рамиз Ровшан выразил признательность главе государства за этот шаг.

"Неожиданные подарки всегда приятны. Квартира - это подарок, радующий человека. Но самый большой подарок для меня - это освобождение от оккупации Карабаха. Его мне подарила азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Это оценка, которая дана моему творчеству. Благодарю за это", - сказал Рамиз Ровшан.

Отметим, что сегодня Рамизу Ровшану исполняется 74 года.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)