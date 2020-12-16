Подразделения МЧС Азербайджана приступили к работе на освобожденных от оккупации территориях – министр

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начали функционировать Службы противопожарной охраны МЧС.

Об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что по поручению главы государства с целью обеспечения безопасности населения и устранения существующих проблем МЧС расширил охват деятельности, и приступил к организации соответствующих структур на освобожденных территориях Азербайджана: «Части Госслужбы противопожарной охраны МЧС уже функционируют в городах Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, Кельбаджар и в поселке Гадрут Ходжавендского района. Все части снабжены соответствующей техникой и оборудованием для несения службы на высоком уровне. Кроме того, в Физулинском, Джабраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах приступили к работе соответствующие подразделения Карабахского регионального государственного управления пожарного контроля Госслужбы пожарного контроля МЧС».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)