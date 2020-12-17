В Отечественной войне стали шехидами 42 медслужащих минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе 44-дневной Отечественной войны 150 медслужащих министерства обороны Азербайджана получили ранения.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал замначальника Главного управления медицинской службы министерства обороны Азербайджана, полковник Эльхан Ибрагимов.

По его словам, во время войны стали шехидами 42 медслужащих министерства, включая девять врачей.

"С первых дней войны лечение и вопросы оказания медицинской помощи нашим раненым находятся под контролем Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Поручено открыть реабилитационные центры для лечения раненых.

В настоящее время при TƏBİB и министерстве здравоохранения функционируют медицинские учреждения, оснащенные новейшим медицинским оборудованием. По указанию министра обороны два полевых госпиталя и несколько медпунктов круглосуточно обслуживают наших военнослужащих на освобожденных территориях", - добавил Эльхан Ибрагимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)