Делегация Афганистана посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с советником президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и главой администрации президента Мохаммедом Шакиром Каргаром 20-22 декабря посетит Баку.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на посольство Афганистана в Азербайджане, цель визита - обмен мнениями о нынешнем уровне политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в области безопасности.

Запланированы встречи делегации на высоком уровне.