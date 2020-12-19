Делегация Афганистана посетит Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с советником президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и главой администрации президента Мохаммедом Шакиром Каргаром 20-22 декабря посетит Баку.
Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на посольство Афганистана в Азербайджане, цель визита - обмен мнениями о нынешнем уровне политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в области безопасности.
Запланированы встречи делегации на высоком уровне.
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