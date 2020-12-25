Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Прошу принять от имени Информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные поздравления с Вашим днем рождения!

Выдающийся политик современности, мудрый руководитель, уникальная личность, любящий муж и отец, на протяжении многих лет Вы все свои силы, знания и опыт отдаете на благо Азербайджана. Истинный патриот и защитник азербайджанского народа, Вы восстановили историческую справедливость и победно укрепили государственность своей страны.

От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии для претворения в жизнь задуманных планов, успешной и плодотворной работы на благо родной страны!

Мира и процветания Вам и народу Азербайджана!" - говорится в поздравительном письме.