Парламент принял госбюджет Азербайджана на 2021 год в первом чтении (версия 2)
(первая версия в 16:57)
БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана принял в первом чтении госбюджет на 2021 год, сообщает в пятницу Trend.
В проекте, представленном в Милли Меджлис, доходы сводного бюджета на 2021 год спрогнозированы в сумме 23 828,1 млн манатов, что в сравнении с 2020 годом на 1 465,1 млн манатов (6,6%) больше.
Расходы сводного бюджета составят 31 163,4 млн манатов, что в сравнении с 2020 годом на 855,1 млн манатов (2,8%) больше.
Дефицит сводного бюджета в 2021 году составит 7 335,3 млн манатов, что в сравнении с 2020 годом меньше на 610,1 млн манатов (7,7%)
Дефицит будет равен прогнозируемым 9,7% ВВП, что в сравнении с 2020 годом меньше на 1,4%.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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