БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышены штрафы за неношение медицинских масок. Этот вопрос отражен в утвержденном Президентом Азербайджана законе о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает в субботу Trend, изменения предусматривают повышение штрафов за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

Согласно прежнему законодательству, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов должностные лица штрафовались в размере от 3 до 4 тысяч манатов, либо по обстоятельствам дела с учетом личности допустившего административный проступок применялось наказание до одного месяца административного ареста, юридические лица - от 4 до 10 тысяч манатов.

Согласно изменениям, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов должностные лица будут штрафоваться в размере от 4 до 5 тысяч манатов, либо по обстоятельствам дела с учетом личности допустившего административный проступок применяется наказание до одного месяца административного ареста, юридические лица - от 5 до 11 тысяч манатов.

Прежде за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти по применению средств индивидуальной защиты в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также непресечение должностными и юридическими лицами нарушения этих требований должностные лица штрафовались в размере 200 манатов, юридические лица - 400 манатов. Согласно поправке, отныне эти суммы определены в размере 300 и 600 манатов соответственно.

Если за повторное нарушение лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания должностные лица наказывались в виде штрафа в размере 400 манатов, а юридические лица - 800 манатов, то после утверждения изменений за вышеприведенные проступки должностные лица будут наказываться наложением штрафа в размере 600 манатов, юридические лица - 1200 манатов.