Улучшается обеспечение подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева принимаются неотложные меры по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, улучшению их социально-бытовых условий и организации службы войск, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего, который постоянно проявляет внимание и заботу о военнослужащих, с целью размещения, питания и бытового обслуживания личного состава Азербайджанской Армии, проходящего службу на территории, которая, находясь около 30 лет под оккупацией, была разорена и заминирована противником, инфраструктура которой была разрушена, закуплены оснащенные самым современным оборудованием различные комплексы модульного типа, предусмотренные для применения в полевых условиях.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства осмотрели мобильные объекты модульного типа, закупленные для подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Было доложено, что для личного состава, несущего службу в освобожденных населенных пунктах в горных местностях, на труднопроходимых высотах и в суровых климатических условиях, будут установлены контейнеры и палатки различных размеров, в которых имеются жилые помещения, столовые, отдельные кухни и посудомоечные помещения, а также оружейные комнаты и малоразмерные совмещенные банно-санитарные узлы.

Также сообщено, что благодаря закупленному новому мобильному оборудованию личный состав постоянно будет обеспечен горячим питанием и бытовыми услугами.

Отмечалось, что для воинских частей, в которых личный состав размещен компактно, устанавливаются мобильные модульные комплексы с ещё большими возможностями, организуются банно-прачечные услуги.

Соответствующие мероприятия по прокладке новых дорог, линий электропередачи, водо- и газопроводов к воинским частям, позициям и постам на освобожденных территориях, а также по организации боевого дежурства и службы войск продолжаются согласно плану.

До строительства стационарных медицинских пунктов на различных направлениях действуют мобильные полевые госпитали в целях обеспечения защиты здоровья военнослужащих.