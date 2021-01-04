Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы на шахматном турнире Airthings Masters.

"Искренне поздравляем тебя с победой на шахматном турнире "Airthings Masters".

Убедительная победа, которую ты одержал, проявив профессионализм, волю и упорство, обрадовала азербайджанский народ. Твой успех также является ярким показателем высокого интеллектуального потенциала нашего народа.

Желаем тебе всего наилучшего, дальнейших успехов и покорения новых шахматных вершин", - говорится в поздравлении.