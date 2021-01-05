Президент Ильхам Алиев: Армяне якобы хотели отремонтировать одну мечеть в городе Шуша

БАКУ/Trend/ - Армяне якобы хотели отремонтировать одну мечеть в городе Шуша. Это был всего лишь пропагандистский шаг.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Потому что ты разрушил более 60 мечетей, в том числе мечеть в городе Зангилан, - находясь там, я обратился к азербайджанскому народу перед этой мечетью, от нее осталась только одна стена - как это может быть, что ты якобы ремонтируешь одну мечеть в Шуше? Просто чтобы ради пропаганды сказать: да, мы здесь демонстрируем уважение к мусульманской религии. Но, к сожалению, в ремонте этой мечети в Шуше участвовали иностранные специалисты, причем без нашего разрешения. Как может быть, что ты отправляешься на территорию Азербайджана без нашего разрешения, якобы ремонтируешь вместе с армянами-оккупантами нашу мечеть?! В какие международные нормы это умещается? В какие моральные рамки это умещается? Какая компания или какие люди могут считать это приемлемым для себя? Это наши исторические памятники, спросите у нас. А то самовольно ехать на захваченные, оккупированные земли другой страны, там что-то делать. Исторический облик мечети изменен. Поэтому я даю вам поручение: надо вновь посмотреть на внутреннее оформление этой мечети. Этот ремонт нам не нужен. Мы отремонтируем ее заново, вернем ей прежний облик. После этого она откроется», - сказал Президент Ильхам Алиев.