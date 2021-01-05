Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением его министром культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением его министром культуры.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Я назначаю вас на должность министра культуры. Вам оказывается большое доверие. Некоторое время вы работаете в должности заместителя министра культуры, и надеюсь, что как министр вы оправдаете это высокое доверие.

Богатая и неповторимая культура Азербайджана – источник нашей гордости. Мы должны беречь свою культуру, культурное наследие. На протяжении веков наш народ хранил свою культуру, и это позволило нам как народу, как нации сохранить свои национально-духовные ценности, национальную принадлежность. Долгие годы Азербайджан был лишен независимости, наш народ жил в составе других государств. Несмотря на это, воля нашего народа, его привязанность к национальным корням не позволили ему ассимилироваться. Наша культура сыграла главенствующую роль в сохранении нашей национальной принадлежности.

На протяжении веков нас как народ, как нацию хранил наш родной язык, азербайджанский язык. Защита азербайджанского языка – наша общая задача. В разное время я высказывал свое мнение в связи с защитой родного языка. С трибуны Национальной Академии наук Азербайджана и на других мероприятиях я говорил, что у нас богатый язык, мы по праву можем гордиться своим языком. Считаю, что с точки зрения богатства азербайджанский язык занимает особое место среди языков мира.

Некоторые слова, которые были включены в последнее время в азербайджанский язык, портят его чистоту. Наш язык очень богат. Считаю, что Министерство культуры совместно с другими соответствующими структурами, совместно с Министерством образования, Национальной Академией наук Азербайджана должно вести очень серьезную работу по защите азербайджанского языка. Принимаются различные меры, есть программы, но в повседневной жизни в некоторых случаях мы видим нарушение чистоты нашего языка. Я вижу это по печатным органам, телевизионному пространству, и, конечно же, этому надо воспрепятствовать. Мы берегли наш язык на протяжении веков, должны беречь его и в дальнейшем. Сегодня для более чем 50 миллионов человек в мире азербайджанский язык является родным.

Наша богатая литература известна во всем мире, и мы по праву можем гордиться нашими гениальными поэтами. Моим Распоряжением 2021 год объявляется «Годом Низами». В 2021 году мы отметим 880-летний юбилей Низами. Юбилей должен быть широко отмечен как в Азербайджане, так и во всем мире. Произведения гениального азербайджанского поэта Низами должны быть шире представлены в мире. Как вам известно, уже долгие годы функционирует Международный центр Низами Гянджеви, и я уделяю ему особое внимание. Хотя Центр и сформировался как неправительственная гуманитарная организация, в настоящее время его деятельность очень широкая, многосторонняя. Проводящийся ежегодно Глобальный Бакинский Форум, - в 2020 году он, конечно же, не был проведен из-за пандемии, - занял достойное место в мировом масштабе. Еще раз хочу сказать, что в этом году мы должны широко отметить юбилей Низами Гянджеви. 2019 год же был годом другого гениального азербайджанского поэта - Насими. Это говорит о том, что со стороны государства и лично Президента проявляются очень большое уважение, забота о нашей литературе, памяти наших выдающихся поэтов. Низами, Насими, Физули и другие выдающиеся азербайджанские поэты внесли огромный вклад в сокровищницу мировой литературы.

Азербайджан обладает богатым музыкальным искусством, и сегодня наше искусство известно во всем мире. Наше музыкальное искусство включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанский мугам – наше национальное достояние. В нашей стране регулярно проводятся конкурсы мугама, международные мугамные фестивали, к нам приезжают исполнители из многих стран. Конечно, искусство мугама существует в нескольких странах, но я считаю, что центром мугамного искусства является именно Азербайджан. Сегодня этот неповторимый вид искусства живет, мы храним его. По линии Фонда Гейдара Алиева была проведена очень большая работа по пропаганде мугамного искусства в мире. Очень рад, что и наша молодежь с большим интересом относится к искусству мугама. Это очень похвально. Потому что в некоторых случаях молодежь больше отдает предпочтение популярной музыке, то есть, в некоторых случаях отдает предпочтение иностранной музыке. Очень рад, что абсолютное большинство нашей молодежи привязано к нашему искусству, к нашей музыке. Конечно, наши известные мастера мугама играют свою роль в воспитании молодого поколения. Как вы знаете, моими распоряжениями было создано несколько центров мугама – в городе Баку, в Агдамском и Физулинском районах, других районах. А теперь эти центры мугама будут созданы и на освобожденных от оккупации землях.

Ашугское искусство – неповторимое. Мы по праву воспринимаем ашугское искусство как исключительно азербайджанское и пропагандируем его во всем мире. Наша национальная музыка очень богата, она смогла привлечь очень широкую аудиторию. Наша музыка демонстрирует талант нашего народа. Наша культура в целом демонстрирует талант нашего народа. Потому что только талантливый народ может создавать такие прекрасные произведения.

Мы по праву можем гордиться искусством ковроткачества. В мире не так много стран, где занимаются ковроткачеством. Среди них особое место занимают азербайджанские ковры. Причем разнообразие наших ковров, школ ковроткачества демонстрирует наше культурное богатство. Искусство ковроткачества также сохраняем мы. В свое время искусство мугама постепенно забывалось и словно оставалось в стороне, так же и искусство ковроткачества. Молодежь не проявляла стремления заниматься ковроткачеством, в то же время у нее не было и возможностей. Мы создали эти возможности. Ковровое искусство должно жить вечно.

Наши архитектурные произведения знамениты в мировом масштабе и включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Девичья башня является образцом архитектуры, она обладает неповторимой архитектурой. Ичеришехер, дворец Ширваншахов, наши архитектурные памятники, расположенные в других регионах, демонстрируют богатство нашей архитектуры. В то же время за последние годы мы создали современные произведения архитектуры. Центр Гейдара Алиева - один из выделяющихся образцов архитектуры в мире, и во многих рейтингах, отчетах он отмечен как образец современной архитектуры номер один. Пламенные башни также являются образцом архитектуры, они отражают как символ города Баку - огонь, так и стремительное развитие нашей страны. Это очень удачный проект с точки зрения архитектуры. Также другие проекты. В то же время постепенно растет число современных памятников архитектуры и в регионах.

Наши религиозные памятники охраняются и будут охраняться. По моему указанию все наши основные религиозные памятники были отремонтированы. Построено много новых мечетей, в том числе по моему указанию построена мечеть Гейдара. Другие наши мечети были капитально отремонтированы. Их ремонт проводился с сохранением облика. Азербайджан и в этой сфере показывает миру богатство своего культурного наследия. Одна из самых древних мечетей в мире – Шамахинская Джума-мечеть находится в нашей стране, она была построена в 743 году, по моему указанию фактически отстроена заново. Или же памятники хринстианской религии, албанские церкви, церковь Киш, церковь Худавенг. Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого. Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Все остальные относящиеся к Кавказской Албании церкви, в том числе церковь в поселке Нидж. Отремонтированная Фондом Гейдара Алиева эта церковь была открыта во время войны, и именно это является лучшим ответом тем, кто выдвигал против нас необоснованные обвинения. Во время войны состоялось открытие после ремонта албано-христианской церкви. Русские православные церкви, синагоги, католические церкви, грузинские церкви, расположенная в Баку армянская церковь – все это охраняется государством. Но посмотрите во что превратил ненавистный враг наши мечети. На оккупированных и освобожденных землях разрушено свыше 60 мечетей, и никто на это не реагирует. Ни одна международная организация не осуждает Армению. Мы охраняем армянскую церковь. У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства.

На освобожденных землях все разрушено. Но есть некоторые строения, дома, в которых жили армяне. Смотришь и диву даешься, как люди там жили? Будто собачья конура. Армянский режим, держа этих людей как заложников фактически в нищете, бедности, принуждал их жить там. Принуждал! У кого была возможность, тот убегал. Поэтому я всегда говорил, что до войны реальная численность проживающего там, на оккупированных землях, населения составляла примерно 60 тысяч человек. Вот теперь послевоенная ситуация это и демонстрирует. Армяне искусственно раздували эту цифру, якобы там есть 150 тысяч человек. Там максимум было около 60 тысяч. Их кое-как там удерживали, чтобы проводить незаконное заселение. В каких условиях они жили?! Когда разрушенные их руководителями-варварами Агдам, Физули, Шуша, другие города оживут, когда эти места превратятся в рай, они, конечно же, увидят, где жить будет удобнее, безопаснее и выгоднее с экономической точки зрения.

Поэтому главной задачей Министерства культуры будет сохранение наших культурных, религиозных памятников. По моей инициативе были восстановлены многие исторические памятники. Но сегодня у нас есть достаточно много исторических памятников, находящихся в невыносимом состоянии. Считаю, что Министерство культуры в кратчайшие сроки должно провести ревизию этих культурных очагов, находящихся в непригодном состоянии, составить их списки, составить новые списки. Потому что в свое время список охраняемых государством памятников был составлен неточно. Там было предвзятое отношение. Некоторые здания были исключены из этого списка, чтобы потом их выставить на продажу. Есть и такие случаи. Было достаточно много нарушений. То есть, манипуляции, которые проводились с этими списками, конечно же, нанесли большой удар по нашему культурному наследию. Все другие нелицеприятные случаи, - к сожалению, в Министерстве культуры было достаточно много нелицеприятных случаев, - всплыли наружу. Люди, допустившие эти нарушения, были привлечены к ответственности, в том числе к уголовной. Поэтому вы должны вести серьезную борьбу со всеми этими нарушениями. Свои указания по этому поводу я вам дал еще когда назначал вас на должность заместителя министра.

У нас богатая культурная жизнь. Но мы должны еще больше обогатить нашу культурную жизнь. Надеюсь, что в этом году после вакцинации пандемия постепенно сойдет на нет. Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена. Наша культурная жизнь должна быть очень богатой, должны проводиться конкурсы, фестивали. Мы должны как пропагандировать культуру Азербайджана, так и дальше приглашать иностранных гостей.

Конечно же, одной из главных задач является восстановление культурных объектов, очагов культуры на разрушенных территориях. Оперативному штабу уже дано указание по этому вопросу. Вы тоже там представлены. Поэтому нужно составить список всех наших разрушенных исторических памятников, очагов культуры. Необходимо представить их первоначальный вид. Восстановление или же реконструкция этих памятников не должны нарушать их первозданный, то есть, аутентичный облик. Вообще, мы должны быть очень чуткими при восстановлении наших полуразрушенных исторических памятников. Но мы должны восстановить настоящий облик этих наших исторических памятников.

Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. Работам по восстановлению Шуши уже дан старт. По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен.

Расположенные в Шуше наши мечети также должны быть капитально отремонтированы, восстановлены, им должен быть возвращен их облик. Армяне уничтожили более 60 наших мечетей. В Агдамской мечети они держали свиней, коров. Фото, которое на днях опубликовал в интернете какой-то армянский журналист, вновь вызвало гнев азербайджанского народа. На этом фото палач азербайджанского народа, бывший президент Армении Кочарян стоит вместе со своими приспешниками, бандитами перед нашей мечетью в городе Агдам. На самой же Агдамской мечети видны оскорбительные надписи. Посмотрите, кто руководил Арменией, какой палач, какой безнравственный человек?! Они разрушили город, осквернили нашу мечеть. Заполонили нашу мечеть коровами, свиньями, а на стенах написали оскорбительные выражения о нашей религии, нашем народе. Вот тот самый Кочарян, который осквернил мечеть, нарисовал на ней оскорбительные рисунки, слова, его подручный и прихвостень Саргсян. Они разрушали наши города на протяжении 20 лет. Наши города были разрушены не во время войны. Так разрушить города во время войны невозможно. В период оккупации после войны они снесли все здания, места проживания. Они – вандалы, варвары. Но они двадцать лет руководили Арменией.

Мы восстановим все наши исторические памятники. Армяне якобы хотели отремонтировать одну мечеть в городе Шуша. Это был всего лишь пропагандистский шаг. Потому что ты разрушил более 60 мечетей, в том числе мечеть в городе Зангилан, - находясь там, я обратился к азербайджанскому народу перед этой мечетью, от нее осталась только одна стена - как это может быть, что ты якобы ремонтируешь одну мечеть в Шуше? Просто чтобы ради пропаганды сказать: да, мы здесь демонстрируем уважение к мусульманской религии. Но, к сожалению, в ремонте этой мечети в Шуше участвовали иностранные специалисты, причем без нашего разрешения. Как может быть, что ты отправляешься на территорию Азербайджана без нашего разрешения, якобы ремонтируешь вместе с армянами-оккупантами нашу мечеть?! В какие международные нормы это умещается? В какие моральные рамки это умещается? Какая компания или какие люди могут считать это приемлемым для себя? Это наши исторические памятники, спросите у нас. А то самовольно ехать на захваченные, оккупированные земли другой страны, там что-то делать. Исторический облик мечети изменен. Поэтому я даю вам поручение: надо вновь посмотреть на внутреннее оформление этой мечети. Этот ремонт нам не нужен. Мы отремонтируем ее заново, вернем ей прежний облик. После этого она откроется.

В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа проводились традиционно. Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в ту морозную погоду. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце. Какими надо быть варварами? Какими надо быть жестокими? Что вам сделал азербайджанский народ? Он дал вам хлеб. Что вам сделал азербайджанский народ, что у вас столько ненависти в сердцах? Вы разрушаете города, изгоняете людей, разрушаете исторические памятники. Какие цели вы преследуете? Они считают, что эти зверства сотрутся из нашей памяти? 44 дня мы вели войну, можно сказать, нанесли полное поражение Армении. Мы могли предпринять любой шаг, любой! Но я говорил, что мы не воюем против гражданского населения. Мы не сражаемся против истории. Мы не сражаемся против религиозных памятников. Хоть один их религиозный памятник разрушен? Нет! Потери среди людей там не очень большие, да и те произошли случайно. Посмотрите, что сделали они? Ходжалинский геноцид, разрушение наших мечетей, городов. Они совершили против нас культурный геноцид. Весь мир, их покровители, друзья должны увидеть это. Старающиеся представить их, говоря их собственными словами, как цивилизованное пространство в окружении мусульман и верящие в это иностранные покровители, раскройте глаза и посмотрите, что они натворили?! Они дикари. Человек этого не сделает. Этому варварству должен был быть и был положен конец. Кто-то должен был преподать им урок или нет?

Бросают вызов всем соседям. Выдвигают необоснованные претензии, территориальные притязания. Они хотят все присвоить. Они крадут нашу музыку. Откройте и посмотрите, автором большей части музыки, которую они представляют как свою, являются Узеир Гаджибейли и другие наши композиторы. Они крадут нашу кухню. Крадут кухню соседних народов. Крадут исторические памятники. Пытаются украсть церкви у других народов, соседних народов.

Повторяю, в Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль». Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль «Хары бюльбюль» и Дни поэзии Вагифа.

По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание, в этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт, в любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса. Оттуда до Шуши и расстояние близкое. Потому что в свое время, в советский период в Шушу можно было добраться либо через Ханкенди, либо по Лачинскому коридору. А теперь мы открываем новую дорогу. Конечно же, есть и эти дороги, и наши граждане, проводящие сегодня там ремонтно-восстановительные работы, пользуются ими – дорога Агдам-Ханкенди-Шуша и Лачинский коридор. То есть, эти дороги открыты для нас. Мы должны ездить туда, когда захотим, так и будет. Но строительство Физулинского международного аэропорта создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей. Потому что, приехав туда, можно будет в кратчайший срок попасть в Шушу.

Должен быть подготовлен список всех культурных объектов на освобожденных землях. Они и так были, но теперь нам нужно осмотреть их на месте, изучить их состояние, чтобы затем восстановить. Но, в первую очередь, конечно же, нужно провести их ревизию, квалификацию, и, пригласив международные компании, составить весь их список. Могу сказать, что составляется список всех разрушений на освобожденных землях. Мы предпримем шаги в юридической плоскости против тех, кто совершил эти разрушения.

Я хочу коснуться еще одного вопроса. Долгие годы вы представляли Азербайджан в ЮНЕСКО. Вы достаточно информированы о связях ЮНЕСКО-Азербайджан. Вы приложили усилия для развития этих связей. Ваше назначение заместителем министра и теперь министром одновременно основывается и на накопленном вами опытом. То есть, у нас очень продуктивные, искренние отношения с ЮНЕСКО, и я надеюсь, что они будут сохранены. У меня были встречи с тремя генеральными директорами. С нынешним генеральным директором я встречался один раз, когда она находилась в Баку, но с предыдущими двумя генеральными директорами у меня множество встреч. Они неоднократно бывали в Азербайджане. Они сыграли большую роль в развитии связей между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Поэтому у ЮНЕСКО есть достаточно широкая информация о вкладе, который Азербайджан внес в мировое культурное наследие. Мы реализовали различные проекты не только в Азербайджане, но и в некоторых странах. В том числе мы сыграли активную роль в восстановлении как мусульманских, так и христианских религиозных памятников. Образец мультикультурального общества в Азербайджане должен быть примером для многих стран. Это говорю не я, а мировые религиозные лидеры. Пусть они обратят внимание на заявления посетившего с визитом Баку Папы Римского Франциска. Пусть обратят внимание на заявления руководителей Организации исламского сотрудничества. Пусть посмотрят на выступления других религиозных лидеров, иудейских, католических, православных, мусульманских религиозных руководителей, неоднократно бывавших в Баку. Кто может обвинить нас в том, что памятники других религий в Азербайджане находятся под угрозой? Неопытные политики, популисты, некоторые так называемые «политики», которые не осведомлены о нашем регионе, но выполняют заказ армянского лобби или работают на него, могут иметь какие-то претензии к нам. Обоснованы ли эти претензии? Нет. Эти мои слова доказывают наши дела, которые потянут на несколько томов. Пусть пойдут и посмотрят, во что армяне превратили наши памятники?! Почему на протяжении 30 лет ЮНЕСКО не поднимала этот вопрос? Мы неоднократно обращались, неоднократно. Эти обращения задокументированы в виде писем. Два года назад новому руководству ЮНЕСКО также было предложено направить миссию. Пусть на оккупированные земли приедет миссия, посмотрит, во что они превратили наши исторические памятники? И каков был ответ руководства ЮНЕСКО? Они сказали, мы не хотим политизировать вопрос. Хорошо, два года назад вы не хотели политизировать вопрос, почему же сейчас хотите? Пусть дадут ответ, очень простой, логичный ответ. Ответа нет. В Зангилане я обратился к ним. Я сказал, откройте глаза и посмотрите, во что армяне превратили наши мечети. Последовала ли какая-нибудь реакция оттуда? Нет! Это разрушено армянами. А что разрушили мы? Что мы сделали? Только ремонтировали, берегли. Поэтому, знаете, мы просто не можем оставить без внимания такой необоснованный подход.

Мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО. Но с одним условием, ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации.

Также должен сказать, что по нашему приглашению в январе в Азербайджан приедет миссия ИСЕСКО, и здесь будут проведены встречи. Я считаю, что они должны отправиться и на освобожденные земли. После этого должна приехать группа экспертов. Они должны осуществить миссию в связи с разрушенными армянами мусульманскими памятниками и отразить это в своих отчетах. Конечно же, должны быть созданы максимальные условия с учетом мер безопасности. Потому что в этих регионах еще достаточно много мин, и меры безопасности обязательно должны быть обеспечены.

Таким образом, роль Министерства культуры в деле охраны, сохранения нашего культурного наследия, пропаганды азербайджанской культуры в мире, обеспечения осведомленности молодежи о культуре, культурном наследии Азербайджана и воспитания ее в национальном духе должна быть сформрована заново. Награждение талантливых деятелей культуры и поддержка их государством, воспитание молодого поколения, охрана исторических памятников, продолжение традиционных функций министерства, а теперь, конечно же, работа, которая будет проводиться на освобожденных землях, должны стать одной из основных задач Министерства культуры. Уверен, что вы справитесь с этой задачей. Желаю вам удачи. Уверен, что вы своей работой оправдаете это высокое доверие.

Х Х Х

Анар Керимов: Большое спасибо, уважаемый господин Президент. С Вашего разрешения, прежде всего, от имени культурной общественности еще раз хочу поздравить Вас, как победоносного Верховного главнокомандующего нашей армией, с этой исторической победой.

Именно благодаря Вашей решительной позиции и политической воле Азербайджан восстановил не только свою территориальную целостность, но и свою национальную гордость и веру. Хотел бы выразить Вам большую благодарность за особое значение, придаваемое нашей культуре, Министерству культуры в объявленной Вами в результате этой победы программе «Большое возвращение» в Карабах.

Ваши слова «Шуша, ты свободна!» в день освобождения колыбели нашей национальной музыки, культуры Шуши стали источником гордости для азербайджанского народа, в том числе и для нашей культурной общественности. Для меня большая честь и в то же время большая ответственность, уважаемый господин Президент, что именно в такое историческое время Вы оказали мне это высокое доверие.

Я сделаю все возможное, чтобы, как Вы сказали, оживить нашу культуру и в то же время вернуть ее в наш Карабах.

Забота и внимание, которые Вы и Первый вице-президент нашей страны Мехрибан ханым уделяете развитию нашей культуры, являются примером для каждого из нас. Это будет принципом работы и в нашей дальнейшей деятельности.

С гордостью говорю, что и в годы работы в ЮНЕСКО я был свидетелем Вашей поддержки развития нашей культуры. После назначения на должность заместителя министра культуры в соответствии с Вашими первыми поручениями мы начали широкомасштабный и системный процесс с целью проведения реформ в секторе культуры. Хотел бы довести до Вашего внимания четыре основных направления этого процесса реформ. Во-первых, создание прозрачного и эффективного управления, укрепление человеческих ресурсов, обогащение содержания деятельности Министерства культуры и внедрение экономических моделей. Руководствуясь Вашими ценными мыслями, связанными с нашей культурой, и указанными Вами направлениями, мы будем применять все это в процессе реформ.

Что касается сотрудничества на международном уровне, то, естественно, наша первостепенная задача под Вашим руководством – защита и сохранение территориальной целостности, требование от международных организаций уважения к нашему суверенитету, справедливого и беспристрастного отношения к этим вопросам.

Уважаемый господин Президент, еще раз заверяю Вас в том, что, осознавая возложенную на меня ответственность, с честью и добросовестно буду выполнять данные Вами поручения. Еще раз благодарю за Ваше доверие. Большое спасибо.