Приступила к работе комиссия минобороны Азербайджана по рассмотрению обращений уволенных по мобилизации лиц

БАКУ /Trend/ - В последние дни лица, призванные на военную службу по мобилизации и участвовавшие в Отечественной войне, выкладывают в соцсетях видео с обращениями по различным вопросам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

С сегодняшнего дня начала работу созданная соответствующим приказом министра обороны комиссия по организации приема, обеспечения своевременного и объективного рассмотрения обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации. О комиссии подробно сообщается на официальном сайте министерства, говорится в сообщении ведомства.

В минобороны отмечают, что для рассмотрения и решения возникающих вопросов лицам, уволенным с военной службы по мобилизации, следует обращаться непосредственно в указанную комиссию.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)