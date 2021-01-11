Делегация ВВС Пакистана находится с рабочим визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с командующим Военно-воздушными силами Пакистана маршалом авиации Муджахидом Анваром Ханом находится с рабочим визитом в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны, пакистанская делегация, посетив Аллею шехидов, возложила венки и цветы на могилы наших сограждан, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, и почтила их память.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)