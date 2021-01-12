Президент Азербайджана создал новую реальность в регионе - комментарии к московской встрече

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 января посетил с рабочим визитом Москву по приглашению Президента России Владимира Путина. В ходе состоявшейся в Москве совместной встречи президентов Азербайджана и России, а также премьер-министра Армении был обсужден ряд вопросов, и подписано очередное заявление, передает Trend.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, в заявлении отражены очень важные вопросы, в том числе обеспечение коридора, соединяющего Нахчыван с основной территорией Азербайджана: "Азербайджан выиграл войну с Арменией с явным преимуществом и вернул свои исконные земли. Теперь на столе другие условия, и эти условия диктует именно Азербайджан. Президент Азербайджана заявил, что понятия нагорно-карабахского конфликта больше нет, оно осталось в прошлом, и мы должны думать о будущем. И это действительно так. Мы - победители. Одним из ключевых игроков в регионе является Азербайджан".

Азербайджан создал определенное преимущество самостоятельно, и в том числе самостоятельно выполнил резолюции ООН, добавил он.

В свою очередь депутат Вугар Искендеров отмечает, что московская встреча - это очередной успешный шаг на пути к устойчивому миру в регионе: "Заявление, подписанное в столице России 10 января 2021 года, определяет конкретные шаги по решению вопросов, отраженных в заявлении от 10 ноября прошлого года. Если говорить точнее, Московское заявление определяет последовательность реализации этих задач".

Депутат отметил, что Президент Азербайджана в заявлении для прессы после трехсторонней встречи в Москве отдельно коснулся вопроса восстановления транспортных коммуникаций: "Глава государства заявил, что подписанное заявление свидетельствует о наших намерениях, поскольку один пункт заявления по итогам прекращения боевых действий касался восстановления транспортных коммуникаций. В целом это заявление является отражением в документе новых реалий, созданных Президентом Азербайджана в регионе. Азербайджан требует неукоснительного выполнения заявления от 10 ноября, и это ему удалось. Вопросы, предусмотренные в заявлении от 10 ноября, последовательно исполняются".