В сфере медиа в Азербайджане начались реформы, создан новый орган

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об углублении реформ в сфере медиа, согласно указу создано "Агентство развития медиа Азербайджана". Этот новый орган, который является правопреемником Фонда господдержки развития средств массовой информации, будет обладать всеми правами данной структуры, передает в среду Trend.

Как сказал Trend руководитель медиа-группы SƏS Бахруз Гулиев, в последнее время увеличилось количество нежелательных явлений в информационном пространстве, которые могли привести к негативным последствиям: "Во время Второй Карабахской войны давно наблюдаемые проблемы в СМИ обострились. Речь идет об информационной безопасности, информационном загрязнении и провокациях через СМИ. В период какого-либо события общественного или государственного значения начинают появляться слухи, дезинформация, предпринимаются попытки провокации, а некоторые силы пытаются создать ажиотаж".

Журналист считает, что в этой области возникла необходимость в фундаментальных реформах для стимуляции большей активности азербайджанских СМИ, их деятельности, основанной на принципах прозрачности и гражданской удовлетворенности и служащей объективному и профессиональному информированию общественности: "Поскольку закон о СМИ не отвечает требованиям времени, он требует доработки, должен быть усовершенствован, и одна из основных задач нового органа - разработать законопроект "О медиа" вместо устаревшего закона".

Отметим, что уставной фонд Агентства составляет 285 405 манатов и формируется за счет средств государственного бюджета. Общее руководство деятельностью Агентства и контроль за ней будут осуществлять председатель и Наблюдательный совет в составе шести членов, назначаемых на должность и освобождаемых от нее главой государства.

Гулиев также отметил, что новый орган предпримет меры и по повышению профессионализма журналистов. В полномочия Агентства также входит принятие мер в соответствии с Кодексом об административных проступках в случае обнаружения признаков административного нарушения в сфере печатных и онлайн-медиа, а в случае выявления признаков преступления - предоставление информации в соответствующий орган.

(Автор: Асиф Мехман)