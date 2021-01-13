Московское заявление открывает новые экономические перспективы для стран региона - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, формируя новые экономические реалии в регионе, продолжает развивать свой успех после военно-политической победы в Отечественной войне.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рамин Мамедов.

По его словам, трехсторонняя встреча глав государств Азербайджана, России и Армении в Москве 11 января призвана сформировать экономическую картину и транспортную карту Южного Кавказа с учетом новых реалий.

"Совместное заявление, которое было принято по завершении встречи, открывает новые экономические перспективы не только для подписавших его, но и для всех стран региона", - отметил Мамедов.

Депутат считает, что договоренность, достигнутая на встрече, в которой Азербайджан принял участие как страна-победительница, подтверждает необходимость сотрудничества для достижения прочного мира, стабильности и процветания в регионе.

"Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Разумеется, это наивысшее наше достижение. Новая реальность на самом деле в лишний раз демонстрирует обоснованность давнего тезиса о том, что 30-летний конфликт препятствовал развитию всего региона. Уже ставший историей армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт был узлом, который тормозил развитие Южного Кавказа, оценивался как угроза миру и стабильности. Теперь этот узел развязан. Сегодня появились широкие возможности для сотрудничества между странами региона и налаживания цепочки взаимовыгодных отношений. Это не только взгляд Азербайджана, но и все страны, имеющие интересы в регионе, разделяют этот подход", - уточнил Рамин Мамедов.

Он добавил, что Армения не должна цепляться за прошлое, ей стоит определить концепцию будущих действий в соответствии с нынешней реальностью. Одно из обязательных условий этой концепции - уважение территориальной целостности соседей, отказ от безосновательных претензий и обвинений.

"Президент Ильхам Алиев еще раз затронул эти вопросы на встрече в Москве. Он отметил, что Азербайджан проявляет большой интерес к сотрудничеству для развития региона. В то же время направил важные послания для политической элиты Армении. Считаю, что достигнутые на этой встрече договоренности крайне важны с точки зрения взгляда в будущее.

Также следует подчеркнуть, что в любом контексте новое заявление, подписанное лидерами трех стран, полностью отвечает экономическим интересам Азербайджана. Документ обеспечит прямые связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также создаст новые транспортные и коммуникационные возможности для стран региона. Сегодняшние реалии, процессы, протекающие в мире и регионе, проблемы, с которыми сталкиваются многие страны, показывают, что лучший путь - найти возможности для сотрудничества в самых сложных условиях. Одним из величайших успехов политики, проводимой Президентом Азербайджана, является создание такой возможности для всех стран региона", - подытожил Рамин Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)